Operada giyinme kültürü yıllar içerisinde daha esnek bir hale gelmiştir. Eskiden sıkı bir şekilde takip edilen resmi kıyafet kuralları günümüzde yerini daha rahat ama şıklığı savunan bir anlayışa bırakmıştır. Kıyafet esnekliği dendiğinde yine de her şey uygun olur anlamına gelmemelidir. Her şeye rağmen opera salonlarının geneli mimarisi ve ambiyansı nedeniyle belli bir zarafet seviyesini içerir. Bu nedenle kişilerin tercihi ne kadar sade olursa olsun özenli olması oldukça önemlidir. Bu noktada birçok insan operaya hangi kıyafetle gidilir sorusuna yanıt arar.

Operaya giderken ne giyilir? Operaya hangi kıyafetle gidilir?

Operaya gitmek bir sanat etkinliğine katılmakla beraber özel bir gece geçirileceği anlamına gelir. Bu nedenle kıyafet seçimi geceyi daha anlamlı ve etkileyici kılmak açısından büyük bir öneme sahiptir. Operaya giderken tercih edilecek kıyafetler hem mekanın atmosferine uygun olmalı hem de şıklığı ön plana çıkarmalıdır. Operaya giden kişilerin daha klasik ve zarif bir tarz benimsemesi beklenmektedir. Bu yüzden rahat ve gündelik kıyafetler çok fazla tercih edilmez.

Kadınların operaya giderken şıklığı vurgulamak için uzun ya da diz boyu şık elbiseler ideal bir seçenek olacaktır. Koyu renkler klasik bir görünüm için oldukça idealdir. Öte yandan pastel tonlar da sofistike bir görünüm sağlacaktır. Elbisenin yanında topuklu ayakkabı veya şık babetler tercih edilebilir.

Aksesuar seçiminde ise aşırıya kaçmadan zarif bir kolye, küpe ve bilezik gibi detaylarla kombin tamamlanabilir. Saç ve makyaj konusunda ise elbisenin şıklığını destekleyecek şekilde yapılmalıdır. Bunun için hafif dalgalı saçlar ve doğal tonlarda makyaj genellikle klasik bir görünüm elde etmeyi sağlar. Bütün bir görünümde abartıya kaçılmadan şıklık ön planda olmalıdır.

Erkeklerde ise klasik ve düzenli bir tarz ön planda olacaktır. Bunun için takım elbise, ceket-pantolon kombini ya da smokin operanın ciddiyetine uygun bir görünüm sağlayacaktır. Kravat veya papyon erkeklerdeki zarafeti tamamlayan seçeneklerdir. Ayakkabı tercihi olarak klasik deri ayakkabılar kıyafetin bütünlüğünü destekleyecektir. Bu noktada etkinlik daha resmi bir ortamda gerçekleşiyorsa smokin ve siyah bağcıklı ayakkabılar ideal seçim olacaktır.

Operaya giderken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta kıyafetin rahat olmasıdır. Çünkü uzun süreli gösteri boyunca oturma alanında konfor sağlaması oldukça önemlidir. Bu açıdan operada uzun süre oturacağınızı göz önünde bulundurarak şık ve rahat bir görünüm elde edilmelidir. Kış aylarında yani soğuk havalarda şık bir pelerin ya da kaban ile kıyafet desteklenebilir.