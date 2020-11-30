Oppo A53 5G fiyatı ile dikkat çekiyor

Yaşanan pandemi süreci yüzünden 5G teknolojisinin hayatımıza girmesi biraz gecikti. Eğer her şey planlandığı gibi gitseydi şu anda dünyanın pek çok ülkesinde 5G teknolojisi aktif olarak kullanılmaya başlayacaktı. Hatta belki Türkiye’de bile 5G teknolojisi belli şehirlerde aktif hale getirilebilirdi. Fakat olmadı.

Koronavirüs sürecinden ötürü 5G teknolojisinin kullanımı sekteye uğradı. Hala dünyanın önde gelen ülkeleri bile 5G’ye tam anlamıyla geçiş yapabilmiş değiller.

Bu olumsuz tabloya rağmen üreticiler 5G tarafındaki model sayısını arttırmaya devam ediyor. Ayrıca yeni çıkan 5G destekli modellerin, ilk 5G destekli modellere nazaran çok daha uygun bir etikete sahip olduğu da inkar edilemez bir gerçek. Bu modellerden birisi de Oppo’nun önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacak olan modeli A53 5G.

Oppo’nun yeni nesil 5G destekli modeli geçtiğimiz gün Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıktı. TENAA’da yer alan rapora göre A53 5G, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 720 yongasından güç alacak. 6.5 inçlik FHD+ çözünürlüğünde bir ekranla gelen cihazın arka yüzünde ise 3’lü bir ana kamera modülü yer alacak.

Aralık ayının başında Çin’de satışa çıkacak olan modelin fiyatının 245 dolar olduğu iddia ediliyor. Bu fiyat etiketinin 5G destekli bir model için hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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