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Oppo Bluetooth hoparlör Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2020 17:58 | Son Güncelleme

Oppo Bluetooth hoparlör Türkiye'ye geldi. Yeni kablosuz hoparlörünün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte Oppo Bluetooth hoparlörün fiyatı ve özellikleri de belli oldu.

Oppo Bluetooth hoparlör Türkiye'de satışta! İşte fiyatı

Oppo Bluetooth hoparlör henüz bazı pazarlarda satışa çıkmadı. Bu pazarlardan biri Oppo'nun açıklamasına göre Avrupa. Çinli firma buna rağmen, henüz Avrupa'da satışa çıkartmadığı kablosuz hoparlörünü Türkiye'deki kullanıcılarına sundu.

OPPO BLUETOOTH HOPARLÖR ÖZELLİKLERİ

Oppo Bluetooth hoparlör, 160 gram ağırlığında. Üzerinde LED ışıklar bulunan hoparlör bu ışıklar ile saati gösteriyor. 3 saatte şarj olan Bluetooth 5.0 destekli hoparlör, Oppo'nun iddiasına göre 8 saat çalma süresi vadediyor. Oppo kablosuz hoparlörün menzili ise 10 metre olarak listeleniyor. Tabi günümüzdeki birçok akıllı cihazda olduğu gibi Oppo'nun hoparlörü de Type-C girişine sahip.

Oppo Bluetooth hoparlör özellikleri ve fiyatı

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OPPO BLUETOOTH HOPARLÖR FİYATI

Oppo Bluetooth hoparlör fiyatı için 349 TL'lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Yeşil ve pembe renkleri bulunan hoparlör, çeşitli satış kanalları aracılığıyla satın alınabiliyor.

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