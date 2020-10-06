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Oppo da katlanabilir ekranlı telefon üretecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 12:50 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarındaki aktif isimlerden Oppo katlanabilir ekranlı telefon modeli için ilk adımı attı. İşte detaylar.

Oppo da katlanabilir ekranlı telefon üretecek

Son dönemde akıllı telefon üreticileri yeni bir heyecan peşinde koşuyorlar. Malum artık klasik tarzdaki telefonlar kullanıcıları heyecanlandırmak için yeterli olmuyor. Bu durumun farkında olan üreticiler de yaratıcı bir tasarımla kullanıcıların ilgisini çekmek istiyorlar.

Bu bağlamda atılan en büyük adım ise katlanabilir ekranlı telefonlar diyebiliriz. Bilindiği üzere bu alandaki ilk modeller geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Samsung Galaxy Fold modelini, Huawei ise Mate X modelini satışa sunarak bir ilke imza attı.

Sonrasında bu pazara Motorola da Razr modeli ile dahil olmuştu. Halihazırda koca pazarda katlanabilir ekranlı akıllı telefon üreten firma sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarını geçmiyor. Lakin önümüzdeki yıl bu sayının önemli oranda artması bekleniyor.

Bilindiği üzere kısa bir süre önce Xiaomi katlanabilir ekranlı telefon tarafında önemli bir adım atmış ve konsept tasarıma sahip modelini prototip olarak su yüzüne çıkarmıştı. Her iki cepheden de katlanabilen telefon tasarım aşamasında kalmış ve seri üretime geçmemişti.

OPPO KATLANABİLİR TELEFON MU ÜRETECEK?

Xiaomi’nin ardından şimdi bir diğer Çinli üretici olan Oppo da katlanabilir ekranlı telefon pazarına girmek için kolları sıvadı.

Oppo’un üreteceği modelin konsept çizimleri geçtiğimiz gün Letsgo Digital tarafından sızdırıldı. Oppo imzası taşıyacak olan katlanabilir ekranlı telefon Samsung’un Galaxy Z Flip, Motorola’nın ise Razr modeli ile benzerlikler gösteriyor. Bu telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı ise şimdilik netleşmiş değil.

Bahse konu görsellere buradan göz atabilirsiniz

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