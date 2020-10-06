Oppo da katlanabilir ekranlı telefon üretecek

Son dönemde akıllı telefon üreticileri yeni bir heyecan peşinde koşuyorlar. Malum artık klasik tarzdaki telefonlar kullanıcıları heyecanlandırmak için yeterli olmuyor. Bu durumun farkında olan üreticiler de yaratıcı bir tasarımla kullanıcıların ilgisini çekmek istiyorlar.

Bu bağlamda atılan en büyük adım ise katlanabilir ekranlı telefonlar diyebiliriz. Bilindiği üzere bu alandaki ilk modeller geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Samsung Galaxy Fold modelini, Huawei ise Mate X modelini satışa sunarak bir ilke imza attı.

Sonrasında bu pazara Motorola da Razr modeli ile dahil olmuştu. Halihazırda koca pazarda katlanabilir ekranlı akıllı telefon üreten firma sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarını geçmiyor. Lakin önümüzdeki yıl bu sayının önemli oranda artması bekleniyor.

Bilindiği üzere kısa bir süre önce Xiaomi katlanabilir ekranlı telefon tarafında önemli bir adım atmış ve konsept tasarıma sahip modelini prototip olarak su yüzüne çıkarmıştı. Her iki cepheden de katlanabilen telefon tasarım aşamasında kalmış ve seri üretime geçmemişti.