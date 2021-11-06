Oppo'dan uygun fiyata android telefon

Oppo A16, 6.52 inç değerde LCD ekrana sahip. 720 x 1600 çözünürlük sunuyor ve 480nit parlaklık değerine sahip. Gündelik kullanımda, özellikle iç mekân kullanımlarında güzel performanslar sunuyor. Uzun süreli deneyimlerde gözlerinizin rahatsız olmaması için göz rahatlığı modunu aktifleştirebilirsiniz.

Peki ekranın dokunuşlara verdiği cevaplar nasıl diye merak ediyorsanız, yumuşak bir kullanıma imkân sunulduğunu ve bunun sonucunda hızlı cevaplar alabildiğinizi söyleyebiliriz.

PERFORMANS

Telefon, MediaTek Helio G35 işlemcisine sahip. Bunun yanında 4GB LPDDR4x RAM ve 64GB dahili depolama var. İsterseniz microSD kart ile hafızayı artırma şansınız var. Ayrıca, bu telefonun 3GB RAM + 32GB depolamalı versiyonu olduğunu da belirtelim.

Android 11 işletim sistemi ve kullanışlı bir arayüzü bulunan telefon, sosyal medya uygulamalarını çalıştırmanıza ve Google Play Store’daki çoğu oyunu oynayabilmenize imkân sunuyor. Örneğin, telefonun içinde ön yüklü olarak PUBG Mobile geliyor. Gerekli güncellemelerini yaptıktan sonra bu oyunu akıcı detaylarla oynayabiliyorsunuz ve ciddi bir ısınma düzeyiyle karşılaşmıyorsunuz.

KAMERALAR

Oppo A16, arka tarafta üçlü kamera sistemine sahip. 13+2+2MP’den oluşan bu sistem, özellikle iyi ışıklı ortamlarda fotoğraf ve video ihtiyaçlarınızı giderebilir. 13MP ana kamera, bu konularda baş rolde yer alıyor diyebiliriz.

Son dönemin popüler çekim modlarından portre çekim modu, bu telefonda da bulunuyor. Çekim yaparken ister 2X, isterseniz de 5X yakınlaştırma yapabilirsiniz. Yapay zekâ desteği ve çeşitli filtreler sayesinde ortaya güzel detaylar çıkarabilirsiniz.

Ön tarafa baktığımızda ise, selfie görseller ve görüntülü görüşmeler için 8MP değerde kameramız var. Portre çekim modu ve çeşitli filtreler burada da mevcut. Hem ön hem de arka kameraların 1080p 30FPS değerde video çekimleri gerçekleştirebildiğini, buna ek olarak hızlı video çekim özelliğini de barındırdığını ekleyelim.

Oppo A16’nın en önemli özelliklerinden bir tanesini pil kapasitesi oluşturuyor. 5000mAh değerdeki pil, tek şarj ile gündelik kullanımda 2 günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı oluyor. Oppo, %100 şarj ile ürünün 34 saat arama veya 21 saatin üzerinde YouTube videosu izleme imkânı sunabildiğini belirtiyor. Bu arada, şarj seviyeniz azaldığında ultra güç tasarruf modunu aktifleştirebilir ve böylece eve ya da ofisinize gidene kadar yetebilecek, ekstra birkaç saatlik daha kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz.

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