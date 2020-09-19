Oppo Enco W51 ile gerçek kablosuz deneyim sunacak

Oppo W51, yanında ufak Type-C kablosu ve yedek silikon başlıklarıyla geliyor. Ürünü kolaylıkla şarj ediyor ve sonrasında kulak yapınıza en uygun başlıkları belirleyerek kullanıma başlayabiliyorsunuz.

Oppo Enco W51, kolay bir kullanım sunuyor. Cihaz, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine sahip. Ayrıca, özellikle video izlerken ses ve görüntüde senkron sorunları yaşanmaması için gecikmeleri en aza indirgeyen ek çalışmalar da mevcut.

Bu arada, ürünün pek çok Oppo telefonla “Hızlı Eşleşme” özelliği sayesinde çabucak eşleşme sağladığını da belirtelim.Modeller için Oppo’nun resmi sitesine göz atabilirsiniz.

Kulaklıkların kulakta sağlam bir tutuş hissi var ve kulakta rahatsızlık oluşturmuyor. Uzun süreli kullanımlarda da kulakta ağrı yapmadığı gibi, kulaklıkların varlığını bile unutabilirsiniz.

Ürünün IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası mevcut. Bu sayede hafif yağmurlu havalarda ya da hafif sporlar yapıyorken de kullanabilirsiniz. Ürünün taşıma ve şarj kutusunun ise suya ve toza karşı dayanıklılığının bulunmadığını, Oppo’nun ekstrem sporlarda bu kulaklığın kullanımını tavsiye etmediğini de belirtelim.