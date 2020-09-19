Oppo Enco W51 ile gerçek kablosuz deneyim sunacak

Oppo W51, yanında ufak Type-C kablosu ve yedek silikon başlıklarıyla geliyor. Ürünü kolaylıkla şarj ediyor ve sonrasında kulak yapınıza en uygun başlıkları belirleyerek kullanıma başlayabiliyorsunuz.
Oppo Enco W51, kolay bir kullanım sunuyor. Cihaz, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine sahip. Ayrıca, özellikle video izlerken ses ve görüntüde senkron sorunları yaşanmaması için gecikmeleri en aza indirgeyen ek çalışmalar da mevcut.
Bu arada, ürünün pek çok Oppo telefonla “Hızlı Eşleşme” özelliği sayesinde çabucak eşleşme sağladığını da belirtelim.Modeller için Oppo’nun resmi sitesine göz atabilirsiniz.
Kulaklıkların kulakta sağlam bir tutuş hissi var ve kulakta rahatsızlık oluşturmuyor. Uzun süreli kullanımlarda da kulakta ağrı yapmadığı gibi, kulaklıkların varlığını bile unutabilirsiniz.
Ürünün IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası mevcut. Bu sayede hafif yağmurlu havalarda ya da hafif sporlar yapıyorken de kullanabilirsiniz. Ürünün taşıma ve şarj kutusunun ise suya ve toza karşı dayanıklılığının bulunmadığını, Oppo’nun ekstrem sporlarda bu kulaklığın kullanımını tavsiye etmediğini de belirtelim.
Tabii Oppo, bu ürününde de dokunmatik mekanizmaları kullanmış. Örneğin, sol kulaklığa iki kez vurarak gürültü azaltma özelliğini devreye alabilir, sağ kulaklığa iki kez dokunarak bir sonraki şarkıya geçiş yapabilir ya da iki kulaklıktan bir tanesine üç kez dokunarak sanal asistanı aktifleştirebilirsiniz.
Hem Android hem de iOS işletim sistemli telefonlarda kullanılabilen ürün, istenirse mono, yani tek kulaklık olarak da kullanılabiliyor. Biz, testlerimizi Android telefon üzerinden gerçekleştirdik.
Oppo Enco W51, 7mm sürücülere sahip. 20Hz ~ 20kHz frekans aralığı barındırıyor ve her kulaklıkta 3 tane olmak üzere toplamda 6 mikrofona, hem ses kalitesi hem de gürültü engelleme tarafında pek çok ek düzenlemeye sahip.
Yaptığımız denemeler itibarıyla, ürünün farklı müzik türlerinde iyi bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Önce biraz piyano müzikleri dinledik, sonrasında Metallica’nın sert riff’leri ve Sebastian Bach’ın çığlıkları derken ürünün gerçekten iyi bir ses kalitesine sahip olduğu açık.
Yaptığımız denemelerde hem iç mekân hem de dış mekân görüşmeleri gerçekleştirdik. İç mekân konuşmalarında genellikle aktif gürültü engelleme özelliğine gerek yok. Sesler gayet net. Dış mekânlarda, özellikle gürültülü alanlarda ise, aktif gürültü engelleme özelliğini aktikleştirdiğinizde büyük ölçüde fayda sağlıyorsunuz. Ortam sesleri büyük ölçüde engelleniyor, ancak ara ara seslerde ufak dijitalleşmeler olduğuna da tanıklık ettik. Yani bu özelliğin genellikle başarılı işlediğini söyleyebiliriz. Zaten Oppo da 35 desibellik gürültü azaltma derinliğinden söz ediyor.
Kulaklıklarda 25mAh pil bulunuyor. Kutuda ise 480mAh değerde pil var. Ürünler bir aradayken yaklaşık 1 buçuk saatte tamamen şarj olabiliyor. Qi kablosuz şarj desteği de sunan ürün, bir şarj pedi aracılığıyla 2 buçuk saatte tamamen şarj olabiliyor. Aceleniz var ve hemen çıkmak zorunda mısınız? Öyleyse 15 dakikalık şarj ile kulaklıklarınızı saatlerce kullanabilirsiniz.
Ürün, kutusunun da tam şarjıyla birlikte 24 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Eğer aktif gürültü engelleme modu açıksa bu süre 20 saate kadar olarak değişiyor.
Yani ufak bir hesaplama yaparsak, eğer her gün ürünü birkaç saat kullanırsanız, tek şarj ile yaklaşık 1 haftalık kullanım imkânınız oluşuyor. Bu da iyi bir haber.
Okuyucu Yorumları 0 yorum