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Oppo Find X4 için farklı bir iddia ortaya atıldı

08.12.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok değil henüz birkaç gün önce internete sızdırılan bazı bilgilerde, Oppo’nun amiral gemisi serisi konumunda olan Find X serisinin yeni üyesi Find X4 Pro‘da Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinin kullanılacağı iddia edilmişti.

Oppo Find X4 için farklı bir iddia ortaya atıldı

Bugün internete düşen haberlerde ise, Oppo Find X4‘de MediaTek’in yeni yonga seti olan Dimensity 9000’in yer alacağı konuşuluyor. Hemen belirtelim her iki haber de doğru olabilir. Çünkü Oppo geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü standart Find X3 modelinde Snapdragon 870‘e yer vermişken, Pro modelinde ise Snapdragon 888‘i tercih etmişti.

İKİ FARKLI İŞLEMCİ İDDİASI GELDİ

Bununla birlikte bu defa haberlerde iki model için iki farklı markanın kullanılacağı iddiası, bu iki yonga setinin de kendi alanlarının en iyisi olduklarını dile getirdiklerini düşündüğümüzde süreci bir hayli enteresan bir noktaya getirecek.

Bildiğiniz gibi Qualcomm ile MediaTek arasında son zamanlarda dozajı iyice artan bir gerginlik söz konusu. İki teknoloji devinin de kendi yonga setinin piyasanın en güçlüsü olduğunu dile getirmesi ve sık sık birbirlerine laf atmaları harareti yükselten unsurlardan sadece birkaçıydı.

Bakalım Oppo bu iki ismi Find X4 serisinde bir araya getirmeyi başarabilecek mi? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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