Oppo için bir ilk: Oppo Find N resmen tanıtıldı!

Katlanabilir telefon Oppo Find N'nin adını ilk kez duymuyoruz. Yukarıda da söylediğimiz gibi şirket, geçtiğimiz günlerde ilk katlanabilir telefonu Oppo Find N'nin duyurusunu gerçekleştirmişti. Ancak Oppo Find N'nin özellikleri ve fiyatı konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş, telefonun tasarımı ile alakalı ince detaylar aktarılmamıştı. Oppo nihayet INNO DAY 2021 etkinliğinin ikinci gününde, Oppo Find N'nin fiyatını ve diğer detaylarını paylaştı.

Oppo Find N'nin özellikleri arasında UTC korumalı, 7.1 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir OLED bir ekran var. Dıştaki ekran ise 5.49 inç büyüklüğünde ve yalnızca 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun menteşesinin ise 136 bileşenden oluştuğu aktarılıyor. Bu menteşe sayesinde ekranda kırışıklık oluşmadığı da söyleniyor.

It took four years to get our first foldable just right. We designed the water drop shaped Flexion Hinge on the OPPO Find N for minimal creasing over 200,000 folds. Personally, I love how it fits in my hand with the compact 5.49" outer display.#OPPOINNODAY2021 #OPPOFindN pic.twitter.com/ZGxS0hWnx5