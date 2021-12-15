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Oppo için bir ilk: Oppo Find N resmen tanıtıldı!

15.12.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, ilk katlanabilir telefonu Oppo Find N'yi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şirket, şimdi ise Pete Lau'nun 2018'den beri üzerinde çalıştığı Oppo Find N'yi tüm ayrıntılarıyla tanıttı. Oppo Find N'nin özellikleri ve Galaxy Z Fold3'e benzeyen tasarımı dikkat çekiyor. İşte Oppo Find N'nin fiyatı...

Oppo için bir ilk: Oppo Find N resmen tanıtıldı!

Katlanabilir telefon Oppo Find N'nin adını ilk kez duymuyoruz. Yukarıda da söylediğimiz gibi şirket, geçtiğimiz günlerde ilk katlanabilir telefonu Oppo Find N'nin duyurusunu gerçekleştirmişti. Ancak Oppo Find N'nin özellikleri ve fiyatı konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş, telefonun tasarımı ile alakalı ince detaylar aktarılmamıştı. Oppo nihayet INNO DAY 2021 etkinliğinin ikinci gününde, Oppo Find N'nin fiyatını ve diğer detaylarını paylaştı.

KATLANABİLİR TELEFON OPPO FIND N'NİN ÖZELLİKLERİ

Oppo Find N'nin özellikleri arasında UTC korumalı, 7.1 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir OLED bir ekran var. Dıştaki ekran ise 5.49 inç büyüklüğünde ve yalnızca 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun menteşesinin ise 136 bileşenden oluştuğu aktarılıyor. Bu menteşe sayesinde ekranda kırışıklık oluşmadığı da söyleniyor.

Find N, Snapdragon 888 işlemci ile gelirken, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 50 MP ana kamerası, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP 2x zoom yapabilen telefoto kamera ile eşleştiriliyor. Oppo Find N'de 33W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir bataryanın yer aldığını da belirtelim. Ayrıca 10W ters kablosuz şarj desteği de var. "Oppo Find N'nin parmak izi sensörü nerede?" diye soruyorsanız, cevap güç düğmesinde.

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İŞTE OPPO FIND N'NİN FİYATI

Oppo Find N'nin tasarımına bakarsak, telefonun Galaxy Z Fold3 ile rekabet edeceğini söyleyebiliriz. Ancak telefon Çin'de satılacak. 23 Aralık'tan itibaren satışa çıkacak Oppo Find N'nin fiyatı 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip model için yaklaşık 1200 dolar, 12 GB RAM + 512 GB depolama alanına sahip model için ise yaklaşık 1400 dolar olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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