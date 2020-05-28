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OPPO’nun kulak içi kulaklığı satışa girdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

OPPO’nun yakın zamanda tanıttığı kulak içi tasarıma sahip kulaklık modeli OPPO Enco W31, OPPO‘nun ‘yenilikçi, yüksek kaliteli ürünlerle olağanüstü kullanıcı deneyimleri getirme’ misyonunun bir parçası. 

OPPO’nun kulak içi kulaklığı satışa girdi

Çoğu akıllı telefon ile uyumlu olarak çalışan kulaklık, frekans cevabını iyileştirmek için tasarlanmış çift kompozit termoplastik poliüretanlar (TPU) ve grafen diyaframlar kullanıyor.

En aktif ve dinamik kullanıcılara ayak uyduran Enco W31, su ve toz direnci ile de farkını ortaya koyuyor. Rüzgardan dolayı oluşan hışırtılı sesleri engelleyen kulaklığın her iki tarafında iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofon ve aramalar sırasında arka plan gürültüsünü engellemek için tasarlanmış bir çevresel gürültü önleme algoritması mevcut.

OPPO Enco W31 kulaklıkta tercih edilen müzik tarzına göre iki farklı ses modu bulunuyor. Pop ve klasik müzik dinlemeyi tercih edenler. için frekans aralığında sesi eşitleyen bir denge modu, rock ve EDM tarz müzik dinleyenler için de düşük frekansları artıran bir bas modu kulaklığın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

OPPO ENCO W31 FİYATI

Beyaz renge sahip Enco W31 model kulaklıklar, 599 TL fiyatıyla Türkiye’de satışa sunulacak.

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