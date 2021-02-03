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OPPO Reno5 Pro+ Çin dışına çıkabilir

03.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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OPPO Reno5 Pro+ Çin dışına çıkabilir

Geçen ayın sonunda, CPH2207 model numaralı OPPO Reno5 Pro+ 5G akıllı telefon, Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Bluetooth SIG gibi sertifika platformlarında görüldü. Şimdi, akıllı telefon Küresel Sertifikasyon Forumları (GCF) veritabanında karşımıza çıktı. Yani telefon yakında Çin dışına çıkabilir.

Aralık ayında OPPO, Çin’de Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G telefonlarını duyurdu. Aynı ay içinde şirket, daha gelişmiş Reno5 Pro + 5G’yi duyurmak için özel bir açılış etkinliği düzenledi. O zaman akıllı telefonun Çin pazarına özel kalacağı tahmin ediliyordu. Ancak son sertifikalar, telefonun yakında Çin dışındaki farklı pazarlara da gelebileceğini gösteriyor.

GCF sertifikası, CPH2207’nin özellikleriyle ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamadı. FCC belgesi ise 4.450mAh değerinde pil, 65W hızlı şarj, Bluetooth 5.2, NFC ve 5G desteği gibi birkaç bilgiyi açığa çıkardı. Reno5 5G’nin global versiyonunun Çin versiyonu ile aynı özelliklere sahip olması muhtemel.

OPPO RENO5 PRO+ 5G ÖZELLİKLERİ

Reno 5 Pro + 5G, delikli tasarıma sahip 6,55 inç kavisli AMOLED ekrana sahip. 90Hz yenileme hızını destekleyen ekran, FHD + çözünürlüğü sunuyor. Snapdragon 865 mobil platformu, 12 GB LPPDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile cihaza güç veriyor. Cihaz 32 megapiksellik bir ön kameraya sahip. Arkaya monte edilmiş kamera muhafazasında 50 megapiksellik bir Sony IMX766 lens, 13 megapiksel bir telefoto kamera ve 2 megapiksel makro lens bulunuyor. 65W hızlı şarj desteği ile 4.500mAh batarya mevcut. Ayrıca cihaz bir ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip.

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