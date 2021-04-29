HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo Reno5 sonunda satışa çıktı

Oppo Reno5 sonunda satışa çıktı

29.04.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir Türkiye’deki kurumsal faaliyetlerini devam ettiren Oppo, Reno serisinin güncel modelini ülkemizde de satışa sundu. Oppo Reno5'in Türkiye fiyatı 4.999 TL olarak belirlendi.

Oppo Reno5 sonunda satışa çıktı

OPPO, Reno serisinin en yeni modeli Reno5’i Türkiye’ye de getirdi. Reno5, 50W hızlı şarj, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi teknolojilerin yanı sıra, dikkat çeken bir tasarıma sahip.

Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Bu sistemde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Kameralar OPPO’nun FDF Portre Video Sistemi ile destekleniyor.

1-25

Oppo A53s 5G fiyatı ile birlikte karşımızdaOppo A53s 5G fiyatı ile birlikte karşımızda

OPPO RENO5 BİR İLKE İMZA ATIYOR

OPPO'nun açıklamasına göre, FDF Portre Video Sistemi’ne sahip olan Reno5, Yapay Zeka Vurgu Videosu ile portre video kalitesini bir üst düzeye yükseltiyor. Bu teknoloji sektörde bir ilke imza atarak ortamdaki ışığı tespit ediyor; OPPO’nun Ultra Gece Video Algoritmaları ve Canlı HDR Algoritmalarını uygulayarak video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor ve video modundayken ‘yapay zeka’ tuşuna tıklandığında temiz ve doğal renkler elde ediliyor.

Yapay zeka oyunlarda insanların yerine geçecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
Tecno yeni modeli Spark 7 Pro’yu tanıttı! İşte özellikleriTecno yeni modeli Spark 7 Pro’yu tanıttı! İşte özellikleri
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.