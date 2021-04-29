Oppo Reno5 sonunda satışa çıktı

OPPO, Reno serisinin en yeni modeli Reno5’i Türkiye’ye de getirdi. Reno5, 50W hızlı şarj, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi teknolojilerin yanı sıra, dikkat çeken bir tasarıma sahip.

Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Bu sistemde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Kameralar OPPO’nun FDF Portre Video Sistemi ile destekleniyor.

OPPO RENO5 BİR İLKE İMZA ATIYOR

OPPO'nun açıklamasına göre, FDF Portre Video Sistemi’ne sahip olan Reno5, Yapay Zeka Vurgu Videosu ile portre video kalitesini bir üst düzeye yükseltiyor. Bu teknoloji sektörde bir ilke imza atarak ortamdaki ışığı tespit ediyor; OPPO’nun Ultra Gece Video Algoritmaları ve Canlı HDR Algoritmalarını uygulayarak video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor ve video modundayken ‘yapay zeka’ tuşuna tıklandığında temiz ve doğal renkler elde ediliyor.

Yapay zeka oyunlarda insanların yerine geçecek

