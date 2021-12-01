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Oppo Reno6 incelemesi

01.12.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, Reno6'yı geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunmuştu. Peki Snapdragon 720G işlemcisine sahip telefonun detayları nasıl? İşte Oppo Reno6 incelemesi.

Oppo Reno6 incelemesi

Oppo Reno6, 6.4 inç değerde AMOLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlük sunan ekran, hem iç hem de dış mekân kullanımları için uygun görünüyor. Dokunuşlara hızlı cevaplar veriyor. Gözlerin rahatsız olmaması adına göz konforu modu ve siyah beyaz görüntüleme gibi seçenekler mevcut.

OPPO RENO6'NIN ÖZELLİKLERİ

Ekranın bir diğer dikkat çeken tarafı ise, 90Hz yenileme hızına sahip olması. Ekranda parmak izi okuyucu sensör de bulunuyor ve testlerimize göre hızlı çalışıyor.

Oppo Reno6’da Snapdragon 720G çipseti kullanılıyor. Bunun yanında 8GB RAM ve 128GB dahili depolama var. Depolama microSD kart ile artırılabiliyor.

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Android 11 işletim sistemi ve Oppo’nun kendi arayüzüyle gelen telefonda, ön yüklü olarak oyunlar ve uygulamalar bulunuyor. Bu noktada WhatsApp, Facebook ve PUBG Online gibi örneklerden söz edebiliriz. Bunların yanında bir de Call of Duty Mobile’ı kurup oynadık ve uzun süreli deneyimlerde dahi güzel sonuçlar elde ettik.

Telefonun arka tarafında yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemi bulunuyor: 64+8+2+2MP.
64MP ana kamera, iyi ışıklı ortamlarda iyi fotoğraf ve videolar çekebilmenizi sağlıyor. 8MP ultra geniş açılı kamera, kalabalık çekimler ve manzara çekimleri için kullanılıyor. Bunlara ek olarak bokeh ve makro sensörler sayesinde de farklı çekim seçenekleri var.

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Bokehli portreler çekebilme, çift kamera moduyla aynı anda iki kameradan kayıt alabilme, iki farklı görüntüyü tek video haline getirme gibi özellikler mevcut.

Arka kameranın 4K 30FPS ve 1080p 60FPS değerlerde videolar çekebildiğini de belirtelim. Ön kamera ise 44MP değerde ve güzel sonuçlar veriyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ideal performansı var. Ayrıca, hızlı ve ağır video çekim özellikleri burada da mevcut. Ön kameranın 1080p video çekebildiğini de ekleyelim.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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