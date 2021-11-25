Merakla bekleniyordu! Oppo Reno7, Reno7 Pro ve Reno7 SE tanıtıldı

Çinli telefon üreticisi Oppo'nun yeni Reno7 serisi için bir süredir çeşitli türde sızıntılar yapılıyordu. Bu sızıntılar sayesinde Reno7 ailesine mensup telefonların özellikleri internete düşmüştü. Bu sızıntılar, telefonlara dair bekleyişleri artırmıştı. Nitekim Oppo, Çin'de Reno7, Reno7 Pro ve Reno7 SE'den oluşan Reno7 ailesini görücüye çıkardı. Dilerseniz, ilk olarak Reno7 Pro ile başlayalım.

OPPO RENO7 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno7 Pro, ailenin en güçlü modeli konumunda. MediaTek Dimensity 1200-Max yonga seti ile desteklenen telefon, 8 GB RAM veya 12 GB RAM ile eşleştiriliyor. 256 GB dahili depolama ile gelen Reno7 Pro, 90 Hz yenileme hızı sunan 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Telefona 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh'lik bir pil yerleştiren Oppo, yazılım tarafında ise Android 12 tabanlı ColorOS 12 arayüzü ile telefonuna destek veriyor.

Reno7 Pro'nun arkasında 50 MP ana kamera, 118.9 derece ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP'lik selfie kamerası bulunuyor. Telefonun kamera adacığı ilginç bir özellik ile geliyor. Çünkü kamera adacığı LED ışıklar ile çevrilmiş durumda. Bu LED ışıklar, bildirim LED'i olarak kullanılabiliyor.

OPPO RENO7'NİN ÖZELLİKLERİ

Oppo Reno7'nin özelliklerinin çoğu, Oppo Reno7 Pro ile aynı. Telefon 90 Hz, 6.43 inç, Full HD+ AMOLED ekran ile geliyor. Bataryası ise (60W hızlı şarj) 4.500 mAh kapasitesinde. Reno7'nin arka kısmında 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera bulunuyor. İşlemci tarafında Snapdragon 778G ile karşımıza çıkan model, 8GB RAM veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor.

OPPO RENO7 SE'NİN ÖZELLİKLERİ

Reno7 5G gibi 6.43 inç AMOLED ekrana ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan Reno7 SE, MediaTek Dimensity 900 işlemcisi ile geliyor. 4.500 mAh kapasitesinde bir batarya ile desteklenen telefon, 33W hızlı şarj sunuyor. 8 GB RAM'e ve 128 GB veya 256 GB depolama seçeneği ile dikkat çeken Reno7 SE, 48 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü kullanıyor.

OPPO RENO7 SERİSİNİN FİYATLARI

Oppo Reno7 SE'nin fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama: 2.199 yuan (yaklaşık 344 dolar)

8 GB RAM + 256 GB depolama: 2.399 yuan (yaklaşık 375 dolar)

Oppo Reno7'nin fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama: 2.699 yuan (yaklaşık 422 dolar)

8 GB RAM + 256 GB depolama: 2.999 yuan (yaklaşık 469 dolar)

12 GB RAM + 256 GB depolama: 3.299 yuan (yaklaşık 516 dolar)

Oppo Reno7 Pro'nun fiyatı

8 GB RAM + 256 GB depolama: 3.699 yuan (yaklaşık 579 dolar)

12 GB RAM + 256 GB depolama: 3.999 yuan (yaklaşık 626 dolar)

Oppo Reno7 serisinin Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

