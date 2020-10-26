Oppo RTK ile navigasyon teknolojisinde doğru tahmine odaklanacak

Günümüzde hemen hemen bütün akıllı telefonlarda konum, navigasyon hizmetleri mevcut. Fakat bu hizmetlerin yer belirleme konusunda çok da başarılı oldukları söylenemez. Örneğin haritada kendi konumunuza baktığınızda sizin bulunduğunuz bölge tam olarak doğru bir şekilde gösterilemeyebiliyor. Bu durumun temel nedeni teknoloji tarafındaki ekipman yetersizliği diyebiliriz.

OPPO 1 METREYE KADAR DOĞRU TAHMİN YAPACAK

Halihazırda bazı ekipmanlar yardımıyla konum tahminleri 1 metreye kadar doğru bir şekilde yapılabiliyor. Fakat ekipman olmadan bu işi bu kadar doğru bir şekilde yapmak neredeyse imkansız diyebiliriz. En azından şimdiye kadar öyleydi. Çünkü Oppo yepyeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını duyurdu. Oppo’nun bu yeni teknolojisi RTK tabanına dayanacak ve hiç bir ek ekipman olmadan 1 metreye kadar doğru konum tahmininde bulunabilecek.

Oppo’nun bu yeni teknoloji için Çin’in önde gelen telekomünikasyon devlerinden China Mobile ile çalıştığı açıklandı. Oppo’nun yeni teknolojisinde hiç bir ek ekipman bulunmamasına karşın telefondaki hemen hemen tüm sensörlerden veri toplanacağı belirtildi. Yani bu noktada bu teknolojinin Oppo dışındaki telefonlarda kullanılması pek de olası görünmüyor.