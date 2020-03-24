OPPO sevdiklerinizle görüntülü görüşmenize destek oluyor

Uygulamaya alınan hizmet kapsamında OPPO’nun çağrı merkezini arayan tüm kullanıcılar, kullandıkları akıllı telefonun markası göz etmeksizin, nasıl görüntülü görüşme yapabilecekleri konusunda yetkililerden destek alabilecekler.

Cihazlarında internet erişimi bulunmuyorsa, kullandıkları operatör üzerinden veri hattını nasıl açabilecekleriyle ilgili de yönlendirmeli olarak bilgi sahibi olabilecekler.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN DESTEK SAĞLANACAK

Videolu görüşmenin nasıl yapılacağı da OPPO’nun çağrı merkezini arayanlara adım adım anlatılacak ve akıllı telefonun video uygulamaları konusunda bilgilendirilme yapılacak. Verilecek tüm bilgiler, yapılacak tüm yönlendirmeler, veri hattını açtırırken faturasına bir tutarın yansıyıp yansımayacağı gibi soruların cevapları özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler için oldukça yararlı olacak.

Görüntülü görüşmede sadece WhatsApp uygulaması hakkında bilgilendirmenin yapılacağı bu hizmet Nisan ayı sonuna kadar geçerli olacak.



