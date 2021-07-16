Oppo telefonlarda RAM yükseltme dönemi başladı!

Akıllı telefonlarda RAM sorunu bazen can sıkıcı bir hale dönüşebiliyor. Özellikle Android akıllı telefonların RAM kullanımında sorunlar yaşanabiliyor. Ancak şirketlerin artık bu konuda yeni bir çözümü var. O da RAM genişletme özelliği. İşte bu özellik, şimdi Oppo telefonlarda kullanıma sunuluyor.

Oppo, bellek (RAM) genişletme özelliğini bazı akıllı telefon modelleri için sunmaya başladı. Bu özelliğin akıllı telefonlara gelmesi, ColorOS'un 11.3 sürümüne güncellemesiyle birlikte gerçek oldu.

OPPO'NUN RAM GENİŞLETME ÖZELLİĞİ NE İŞE YARIYOR?

Bellek (RAM) genişletme özelliği, kullanıcıların bellek talebinin artması veya zorlu uygulamaları kullanması durumunda dahili depolamadan alan ayırıyor ve RAM'i yükseltiyor. Aktarılanlara göre belleğe 1 GB'tan 5 GB'a kadar eklemeye yapılabiliyor ve bu da oldukça yeterli görülüyor. Oppo, Reno5 ve Reno5 Lite modellerinden örnek vererek bu durumu daha net bir şekilde açıklıyor.

Örneğin, Oppo Reno5 ve Oppo Reno5 Lite'da 8 GB bellek yer alıyor. Ancak ihtiyaç duyulduğunda bellek (RAM) genişletme özelliği ile birlikte 5 GB daha RAM eklenebiliyor. A Serisi'nde yer alan 4 GB RAM'e sahip A74 modelinde ise 3 GB daha ekleme yapılabiliyor.

OPPO TELEFONLARDA RAM YÜKSELTME NASIL YAPILIR?

Oppo'nun Bellek (RAM) genişletme özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılar, ‘Ayarlar’ menüsü altında yer alan ‘Telefon Hakkında’ kısmına girip, RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını yapabiliyor.

