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Oppo Watch Avrupa fiyatı ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Oppo ilk akıllı saat modelini Avrupa’ya getiriyor. İşte Oppo Watch Avrupa fiyatı ve diğer detaylar.

Oppo Watch Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Genel olarak akıllı telefonlarıyla tanıdığımı Oppo, kısa süre önce ilk akıllı saat modelini tanıtmıştı. Çinli üretici ilk akıllı saatini iç pazarda yani Çin’de satışa sunmuştu. Çok süre geçmeden Oppo Watch’ın Avrupa pazarında da boy göstereceği açıklandı. Üstelik Avrupa’da satışa sunulacak olan Oppo’nun ilk akıllı saati farklı teknik özelliklere sahip olacak.

İçerisinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 3100 yonga setiyle gelecek olan saatte WearOS işletim sistemi kullanılacak.

Oppo’nun ilk akıllı saati 46mm ve 41mm olmak üzere iki farklı ekran seçeneğine sahip olacak. 402 x 476 piksel çözünürlüğünde 1.91 inçlik ekranla gelecek olan 46mm’lik modelin fiyatı 249 euro olarak belirlenmiş durumda. 41 mm’lik modelde ise 320 x 360 piksel çözünürlüğünde 1.6 inçlik OLED ekran bulunacak. Bu modelin fiyatı bir tık daha ucuz olacak.
Hatırlanacağı üzere Oppo Watch ilk olarak Hindistan’da satışa çıkmıştı. Saatin Hindistan’daki fiyatı 170 euro seviyelerindeydi. Avrupa fiyatı ise Hindistan fiyatına göre hayli pahalı.

Hızlı şarj özelliğine sahip olan saatin tam doluma ulaşması 75 dakika sürecek. Saatin aktif kullanımda 24 ile 36 saat arasında bir pil ömrü sunması bekleniyor. Süper güç saklama modunda ise Oppo’nun akıllı saati 14 ile 21 gün arasında bir pil süresi sunacak.

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