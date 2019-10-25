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Optik firmasına operasyonda önemli gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte ve kaçak gözlük operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde 60 mağazası bulunan bir firmanın yönetici ve çalışanlarına yönelik operasyon düzenlemiş ve 10 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen sahte ve kaçak gözlük operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde 60 mağazası bulunan bir firmanın yönetici ve çalışanlarına yönelik operasyon düzenlemiş ve 10 kişi gözaltına alınmıştı. Yönetici ve çalışanların, kaçak yollarla yurt dışından getirdikleri; güneş gözlüğü, optik cam, optik çerçeve, lens, solüsyon ve tıbbi cihazlara sahte barkod ve karekod düzenleyerek piyasa sürdükleri iddia edilmişti. Operasyon kapsamında, piyasa değeri 7 milyon 614 bin 177 TL olan sahte optik ürünleri ele geçirilmişti.
10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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