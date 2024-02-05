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    4. Optik illüzyon: Resimde gördüğünüz ilk şey karakter özelliklerinizi söylüyor

    Optik illüzyon: Resimde gördüğünüz ilk şey karakter özelliklerinizi söylüyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.02.2024 08:51 | Son Güncelleme:
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    Kendi kişiliği hakkında bilinmeyenleri düşünen ve gizli özelliklerini çözmek isteyen kişiler optik illüzyon testlerinden yararlanabilir. Bu optik illüzyon resmi, bazen çevrenizdeki insanları rahatsız edebilecek kişilik özellikleriniz hakkında her şeyi bilmenize olanak sağlıyor. İşte karakter özelliklerinizi ortaya çıkaran kişilik testi...

    Optik illüzyon görselleriyle yapılan kişilik testleri oldukça dikkat çekici olabiliyor. Uzmanlar özenle hazırladıkları optik illüzyonların kişilik özellikleri üzerinde belirleyici etkileri olduğunu belirtiyor. Aşağıda yer alan görselde ilk fark edilen şey karakter özellikleriniz hakkında ipucu veriyor.

    test

    Bu "test"teki işin size düşen kısmı kolay ve basittir. Tek yapmanız gereken yukarıda verilen resme bakmak ve önce hangi şeyi gördüğünüzü belirlemek. Kimileri önce görseldeki adamın yüzünü fark ederken, kimileri de oturup kitap okuyan adama yöneliyor. Önce ne gördüğünüzü anlayın ve gizli kişilik özellikleriniz hakkında her şeyi öğrenmek için illüzyonun açıklama kısmına geçin.

    ADAMIN YÜZÜ

    adam

    İlk olarak resimdeki adamın iri yüzünü gördüyseniz, o zaman sosyal olarak açık sözlü ve oldukça sezgisel birisiniz. Bununla birlikte, açık sözlü dil becerileriniz, zayıf muhakemeleriniz yüzünden hayal kırıklığına uğruyor. Sonunda söylenmemesi daha iyi olan şeyleri söyleyen birisiniz.

    Eğer siz de adamın yüzünü görenlerdenseniz, açık yüreklilikle konuşurken biraz dikkatli olmanızda fayda var. En önemlisi, ne zaman konuşacağınızı ve ne zaman sessiz kalmanın en iyi varlığınız olduğunu anlamanız çok önemlidir.

    KİTAP OKUYAN ADAM

    kitap

    Resimde ilk olarak kitap okuyan adamı fark ettiyseniz, oldukça sık hayal kuran birisiniz demektir. Siz, kendi dünyanıza o kadar dalmışsınız ki, başkalarını iyi dinleyemeyen türden bir insansınız.


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