Optik illüzyon testi: Yalnızca yüksek IQ'ya sahip kişiler resimdeki gizli hayvanı 5 saniyede bulabiliyor

Optik illüzyonlar dikkatimizi ve resimleri algılama şeklimizi ölçüyor. Resimde saklanan nesneleri bulma illüzyonları da sevilen optik illüszyon testleri arasında yer alıyor. Aşağıda yer alan optik illüzyon resmindeki gizli hayvanı 5 saniyede bulabilen kişilerin yüksek IQ'ya sahip oldukları iddia ediliyor.

TEST

Görsel zekan testinde ağaçlar ve kulübelerin yer aldığı bir resim var.

Resme net bir şekilde bakarsanız, bir yerlerde saklanan fili göreceksiniz.

Saklanan gizli fili tespit etmek için keskin bir zekaya ve iyi bir göze ihtiyacınız olacak.

Göreviniz hayvanı beş saniye içinde bulma. Fili hızlı bir şekilde fark edebilmeniz zekanız ve görme yeteneğiniz için de iyi bir gösterge olabilir.

Ayrıca fili hemen görürseniz, saygılı ve sadık olarak nitelendirilebilirsiniz. Ancak yalnızca kulübeleri ve ağaçları görürseniz, bu "geleneğe değer verdiğiniz" anlamına gelir.

Fili bulmanın püf noktası, gerçek hayvandan ziyade minimalist bir taslağı aramaktır. Yerde, saman kulübelerin arasına yerleşmiş ayakları ve ayak parmaklarını bulacaksınız.

Bu arada filin vücudu kalan kuşlar ve ağaç tarafından ana hatlarıyla belirtiliyor. Bir ankete göre, insanların sadece %5,7'si önce fili gördü.

Bright Side, Haziran 2021'de "Gerçek kişilik tipinizi ortaya çıkaran 12 bilmece" başlığıyla bir derleme dizisinin parçası olarak bu aldatıcı optik illüzyonu paylaşmıştı.

TESTİN CEVABI

Cevabı mı arıyorsunuz? Resimdeki gizli fil, görüntünün tamamında bir taslak çizim olarak yer alıyor.







