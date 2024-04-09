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    4. Optik illüzyon: Yalnızca keskin gözlere sahip kişiler farklı kediyi 7 saniyede buluyor

    Optik illüzyon: Yalnızca keskin gözlere sahip kişiler farklı kediyi 7 saniyede buluyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.04.2024 09:20
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    Zeka testleri, insanların zihinsel hızlarını ve farkındalıklarını ölçmek için kullanılan ilginç bir araçtır. Bu tür testler, görsel algı, odaklanma ve hızlı düşünme yeteneklerini ölçmede kullanılır. Zorlayıcı ve eğlenceli olan bu testler, sadece birkaç saniye içinde gizli detayı bulmayı gerektirir. Bu testte birbirinin neredeyse tıpatıp aynısı onlarca kedi bulunuyor. Farklı kediyi bulmak için 7 saniyeniz var. Zorlu test ve cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Zeka testleri, insanların dikkat seviyelerini ve hızlı düşünme yeteneklerini ölçmek için kullanılabilen bir araçtır. Resimdeki gizli kediyi bulma testini sadece keskin gözlerin 7 saniyede çözebildiği öne sürülüyor. Bu tarz testler, hızlı düşünme, görsel algı ve odaklanma yeteneklerini geliştirmeye oldukça yardımcı oluyor. Siz de hafızanızı zorlamak ve zekanızı test etmek istiyorsanız mu eğlenceli optik illüzyon testine göz atabilirsiniz.

    TEST

    Birbirinin tıpatıp aynısı olan kedilerden biri diğerlerinden farklı. Sizlerden istenen ise farklı kediyi 7 saniyede bulmanız. Sadece keskin gözlere sahip kişiler bu görseldeki farklı kediyi 7 saniyede bulabiliyor.

    Ekran görüntüsü 2024-04-09 085842

    TESTİN CEVABI

    Görsel algıyı ve detaylara odaklanma yeteneği gerektiren bu test hem eğlendiriyor hem de hafızayı çalıştırıyor. Test sonuçları, hızlı düşünme yeteneğinin yüksek zeka ile ilişkilendirildiği üzerinde yapılan araştırmalarla destekleniyor.

    Farklı kedi harfi resmin sol üst köşesinde yer almaktadır.

    Ekran görüntüsü 2024-04-09 085900

    Vitrin


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    Optik illüzyon test Göz zihin
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