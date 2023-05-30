KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Optik illüzyonda saklanan atı sadece çok keskin gözlere sahip olanlar görebiliyor

Optik illüzyonda saklanan atı sadece çok keskin gözlere sahip olanlar görebiliyor

30.05.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Optik illüzyonlar dikkatimizi ve algımızı ölçebilecek resimlerden oluşuyor. Göz yanıltıcı resimlerle ilk fark ettiğimiz nesneler ile gerçek nesneler arasında oldukça fark oluşabiliyor. Aşağıda yer alan optik illüzyon resminde saklanmış bir at bulunuyor. Bu atı bulabilenlerin kesin görüşe sahip olduğu belirtiliyor.

Optik illüzyonda saklanan atı sadece çok keskin gözlere sahip olanlar görebiliyor

Keskin gözlere sahip olan kişiler çok uzakta bile olsa minicik detayları yakalayabiliyor. Bu da hayatlarını kolaylaştıran etkiler arasında yer alıyor. Aşağıdaki optik illüzyon resminde gizlenmiş atı görmek sanılandan çok daha zor. Atı beş saniye içinde görebilenlerin keskin gözlere sahip olduğu söyleniyor.

Bu görüntü izleyicileri siyah beyaz ormanlık manzaraya yakından bakmaya zorluyor.
Elinden bir kuşu beslerken sırt çantasına yaslanmış ve ağaçlarla çevrili bir adamı gösteriyor.

Ekran görüntüsü 2023-05-30 105131

Hemen belli olmasa da, yeşilliklerin arasına gizlenmiş dört ayaklı bir hayvan var.

Optik illüzyon uzmanları ustalıkla gizlenmiş atı bulmaya çalışırken beyinlerini harap ettiler.

Ekran görüntüsü 2023-05-30 105147

Ama aslında adamın üzerinde görülebilen bir atın taslağıdır - kafası sarkan ağaçların dallarından yapılmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sararmış tuvalet taşlarını 5 dakikada bembeyaz yapıyorSararmış tuvalet taşlarını 5 dakikada bembeyaz yapıyor
En sevdiğiniz hayvan kişilik özelliklerinizi belirliyorEn sevdiğiniz hayvan kişilik özelliklerinizi belirliyor
Resimdeki en şanssız kişi seçiminiz karakterinizi belirliyorResimdeki en şanssız kişi seçiminiz karakterinizi belirliyor
Anahtar Kelimeler:
Resim Optik illüzyon At görmek saklı Göz sırt

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a olay sözler! “Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu?”

Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a olay sözler! “Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu?”

En sevdiğiniz hayvan kişilik özelliklerinizi belirliyor

En sevdiğiniz hayvan kişilik özelliklerinizi belirliyor

Erkekler neden kum saati vücudu daha çekici buluyor?

Erkekler neden kum saati vücudu daha çekici buluyor?

Dünyanın en güzel kadınlarının güzellik sırları! Gençlik iksiri...

Dünyanın en güzel kadınlarının güzellik sırları! Gençlik iksiri...

NASA evin havasını temizleyen bitkileri açıkladı

NASA evin havasını temizleyen bitkileri açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.