Optik illüzyonda saklanan atı sadece çok keskin gözlere sahip olanlar görebiliyor

Keskin gözlere sahip olan kişiler çok uzakta bile olsa minicik detayları yakalayabiliyor. Bu da hayatlarını kolaylaştıran etkiler arasında yer alıyor. Aşağıdaki optik illüzyon resminde gizlenmiş atı görmek sanılandan çok daha zor. Atı beş saniye içinde görebilenlerin keskin gözlere sahip olduğu söyleniyor.

Bu görüntü izleyicileri siyah beyaz ormanlık manzaraya yakından bakmaya zorluyor.

Elinden bir kuşu beslerken sırt çantasına yaslanmış ve ağaçlarla çevrili bir adamı gösteriyor.

Hemen belli olmasa da, yeşilliklerin arasına gizlenmiş dört ayaklı bir hayvan var.

Optik illüzyon uzmanları ustalıkla gizlenmiş atı bulmaya çalışırken beyinlerini harap ettiler.

Ama aslında adamın üzerinde görülebilen bir atın taslağıdır - kafası sarkan ağaçların dallarından yapılmıştır.

