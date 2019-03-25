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Ördek avcısına 10 bin lira para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

AKSARAY'da ördekleri 'canlı mühre' olarak kullanıp, yine ördek avlayan A.K.'ye 10 bin 804 para cezası uygulandı.

Ördek avcısına 10 bin lira para cezası

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da ördekleri 'canlı mühre' olarak kullanıp, yine ördek avlayan A.K.'ye 10 bin 804 para cezası uygulandı.
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Yeşilova Beldesi ile Tuz Gölü civarında yaptığı kontrolde, A.K.'yi 'canlı mühre' olarak kullandığı 9 ördek ile tüfekli vurduğu 6 'yeşilbaş ve kirik' cinsi ördeklerle birlikte suçüstü yakaladı. Ekipler, 'canlı mühre' olarak kullanılan kanatları kesilmiş 9 ördeği koruma altına aldı. A.K.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 10 bin 804 lira para cezası uyguladı.

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Ördek avcısına 10 bin lira para cezasıÖrdek avcısına 10 bin lira para cezasıÖrdek avcısına 10 bin lira para cezasıÖrdek avcısına 10 bin lira para cezası

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