HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara’ya hareket eden Başkan Güler’in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

HİLMİ GÜLER KİMDİR?

hilmi güler kimdir

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949’da Ordu’da doğdu. Babasının adı Mehmet
Bahaettin, annesinin adı İrfan’dır.

Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yüksek
lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü’nde Asistan ve Öğretim Görevlisi
olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii’nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı,
TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi
Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı,
Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve
Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.

  1. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar
    Bakanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
17 Ağustos depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?17 Ağustos depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

En Çok Okunan Haberler

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi

Diğer Haberler

İpek Er kimdir? Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er intihar ederek canına kıymıştı!
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte Muharrem ayının ilk günü ve aşure günü!
Muharrem ayı ne zaman? 2020 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
İstanbul ve Ankara'daki koronavirüs vaka sayısı artıyor! Koronavirüs haritası kırmızıya döndü
Koronavirüs haritası kırmızıya döndü
Koronavirüsle mücadelede flaş gelişme! Pilot il Kırıkkale’de etkili oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
İlk kez o ilimizde yapıldı ve başarılı oldu: Vaka artışı durdu
Balıkesir'de feci kaza! Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı
Balıkesir'de feci kaza! Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı
Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması
Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.