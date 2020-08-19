Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara’ya hareket eden Başkan Güler’in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949’da Ordu’da doğdu. Babasının adı Mehmet
Bahaettin, annesinin adı İrfan’dır.
Dr. Yüksek Mühendis; ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yüksek
lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.
ODTÜ ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü’nde Asistan ve Öğretim Görevlisi
olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii’nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı,
TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi
Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı,
Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve
Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.