HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu'da bir mahalleye koronavirüs karantinası!

Ordu'da bir mahalleye koronavirüs karantinası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 08:53 | Son Güncelleme

Ordu'nun Karabaş ilçesinde bir mahalle koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Ordu'da bir mahalleye koronavirüs karantinası!

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması sonucu yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildi. Testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişi sayısının yüksek olduğunun tespit edilmesi üzerine salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar mahallede karantina kararı alındı.

Karantina kararı alınması nedeniyle Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisine giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Ordu Valiliği, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Sabahın ilk saatlerinde yangın! 1 ölüSabahın ilk saatlerinde yangın! 1 ölü
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ordu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Diğer Haberler
Yer: Şanlıurfa! Önce dövüldü sonra silahla vuruldu

Yer: Şanlıurfa! Önce dövüldü sonra silahla vuruldu

Sokağa atılan maske ve eldivenlerle ilgili önemli uyarı!

Sokağa atılan maske ve eldivenlerle ilgili önemli uyarı!

Beyoğlu'nda iş hanı yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sabahın ilk saatlerinde yangın! 1 ölü

Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu sosyal medya hesabını kim yönetiyor? (Kimliği belli oldu, gözaltına alındı)

Ankara Kuşu kimdir? Sosyal medya hesabını kim yönetiyor?

İzmir polisinden sabaha karşı kumar operasyonu

Yasak dinlemediler... İzmir'de sabaha karşı operasyon

İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti 

İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.