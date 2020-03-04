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Ordu'da eski belediye başkanı dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 14:37 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde, eski belediye başkanı Orhan Aktaş, evinde çalışan işçisini tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra, 2 akrabasını rehin aldı. Aktaş, Kaymakam Necdet Uçar'ın ikna çabaları sonucu 5 saat sonra teslim oldu.

Ordu'da eski belediye başkanı dehşet saçtı

Olay, sabah saatlerinde Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşandı. İlçe eski belediye başkanı Orhan Aktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı evinde çalışan adı açıklanmayan işçisini tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Ardından da olay anında evde olan 2 akrabasını rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda, jandarma, özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, Aktaş'ın izin vermesi üzerine evden çıkarılarak, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

5 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Geniş güvenlik önlemi alınan eve kimse yaklaştırılmazken, polis, Aktaş’ı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince de devreye İlçe Kaymakamı Necdet Uçar girdi. Olay yerine gelen Kaymakam Uçar, içeri girip, Orhan Aktaş’ı ikna etti. Aktaş rehin aldığı akrabalarını salıvererek, polise teslim oldu. Aktaş yoğun güvenlik önlemi altında İlçe Emniyet Amirliği’ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)


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