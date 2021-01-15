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  4. Ordu'da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı

Ordu'da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı

15.01.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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Ordu'da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte vakaların bir ay öncesine göre yüzde 65 azaldığını bildirdi.

Tüm Türkiye’de korona virüs ile mücadele çalışmaları sürerken, alınan tedbir ve önlemler de vaka sayılarında düşüş yaşanmasını sağlıyor. Ordu’da, bir ay önceki vaka sayılarının, bugün itibariyle yüzde 65 oranında azaldığı bildirildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu’da aktif vaka sayısında bir ay öncesine kadar yüzde 65 düşüş memnuniyet verici olmakla birlikte rehavete kapılmadan 19 ilçemizde arkadaşlarımızın denetimleri devam ediyor. Devletimiz ve milletimizle birlikte bu Kovid-19 illetini yeneceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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