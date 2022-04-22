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Ordu'da 'pes' dedirten olay! Cami çıkışı cenaze aracının önünü kesip, kurşunladı

22.04.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yaşanan olay 'pes artık' dedirtti. Kumru ilçesinde, Melek D.'nin defin yeri tartışmaya neden oldu. Belediyenin gösterdiği yere kardeşini defnetmek istemeyen Sait Z., yaşanan tartışma sırasında silahına sarıldı. Belediyeye ait nakil aracının önünü kesen ve ateş eden Sait Z, gözaltına alındı. Silahlı saldırıda cenaze aracındaki şoför ve yanındaki 2 kişi yara almazken, cenaze nakil aracına 3 kurşun isabet etti.

Ordu'da 'pes' dedirten olay! Cami çıkışı cenaze aracının önünü kesip, kurşunladı

Ordu'da ablasının defin yerine karşı çıkan adam dehşet saçtı. Ablası Melek D.'nin aile mezarlığında toprağa verilmesine belediye tarafından onay verilmeyen Sait Z. Merkez Camisi'ne götürülmek için yola çıkan cenaze aracının önünü kesti. Öfkesini kontrol edemeyen Sait Z. üzerindeki tabancayla cenaze nakil aracına doğru ateş etti. İşte duyanların inanamadığı saldırının detayları...

Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde dün meydana geldi. İstanbul'da hayatını kaybeden Melek D.'nin kardeşi Sait Z., ablasının Konaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilmesini istedi.

BELEDİYE, TALEBİNİ KABUL ETMEYİNCE...

Sait Z.'nin talebini olumsuz karşılayan Melek D.'nin eşi Hasbi D., Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verilmesini istedi.

CENAZE ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

Talebinin reddedilmesine sinirlenen Sait Z., cenaze namazı için Erikçeli Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi'ne götürülmek için yola çıkan cenaze aracının önünü kesti.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Bu sırada Sait Z., üzerindeki tabancayla cenaze nakil aracına doğru ateş etti. Cenaze aracının şoförü ve yanındaki 2 kişi, yara almadan kurtuldu. Cenaze nakil aracına ise 3 kurşun isabet etti. Sait Z., Kumru Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

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Melek D.'nin cenazesi, Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu silahlı saldırı
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