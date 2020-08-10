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Ordu'da vahşet! Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı, kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, tartıştığı sevgilisini ve kendini benzin dökerek yaktı. Hastaneye kaldırılan Merve Yeşiltaş hayatını kaybetti.

Ordu'da vahşet! Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı, kadın hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner Durgun (22) ile sevgilisi Merve Yeşiltaş (31) 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞAÇ KESME MOTORUNUN BENZİNİ İLE YAKTI

Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem Merve Yeşiltaş'ı hem de kendisini yaktığını beyan etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar bulunan iki şahıs, Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

MERVE YEŞİLTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Benzin dökülerek feci şekilde yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun’un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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