Ordu merkezli 2 ilde kaçak silah operasyonu: 30 gözaltı

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda toplam 30 kişi gözaltına alındı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imal edip ticaretini yaptıkları tespit edilen 30 kişiyi takibe aldı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Ordu ve Giresun illerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilere ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda el yapımı 7 tabanca ele geçirilirken, kaçak silah yapımında kullanılan 10 imalathane tespit edildi.
Gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı
Üroloji merkezinde feci son!
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum