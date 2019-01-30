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Ordu merkezli 2 ilde kaçak silah operasyonu: 30 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda toplam 30 kişi gözaltına alındı.Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imal edip ticaretini yaptıkları tespit edilen 30 kişiyi takibe aldı.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda toplam 30 kişi gözaltına alındı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah imal edip ticaretini yaptıkları tespit edilen 30 kişiyi takibe aldı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Ordu ve Giresun illerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilere ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda el yapımı 7 tabanca ele geçirilirken, kaçak silah yapımında kullanılan 10 imalathane tespit edildi.
Gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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