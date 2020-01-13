HABER
  4. Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ordu ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla B.A, B.Ç, T.A, S.G, S.E.B ve M.C.Y'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 493 adet uyuşturucu hap ile 19 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Savcı Sayan duyurdu: Hastabüs ve öğretmenbüsler yoldaSavcı Sayan duyurdu: Hastabüs ve öğretmenbüsler yolda
Sınıf öğretmeni, 33 yıldır yerel gazetelerin arşivini tutuyorSınıf öğretmeni, 33 yıldır yerel gazetelerin arşivini tutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 kişi adliye ordu uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya Ören’le ilgili yeni gelişme! Savcı ceza istemedi

Kocasını öldüren Hülya Ören’le ilgili yeni gelişme!

Ümraniye'deki tokat cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağdırmıştı

Ümraniye'deki tokat cinayetinde yeni gelişme! Kurşun yağdırmıştı

Savcı Sayan direksiyon başına geçti, otobüs tanıttı: Hastabüs ve öğretmenbüsler yolda

Savcı Sayan duyurdu: Hastabüs ve öğretmenbüsler yolda

Faciadan dönüldü! Tünelde korkutan kaza

Faciadan dönüldü! Tünelde korkutan kaza

Sözcü gazetesi davasında gerekçeli karar açıklandı

Sözcü gazetesi davasında gerekçeli karar açıklandı

Sapanca Gölü'nde 'hayalet ağ' katliamı!

Sapanca Gölü'nde 'hayalet ağ' katliamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.