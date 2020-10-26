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Ordu'nun doğal güzellikleri için yeni güzergah!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Ordu'daki Kabadüz ilçesinde yer alan kaya mezarlar ve takım şelaleler, güzelliğiyle büyülüyor. Zor bir coğrafyada bulunan bu güzellikleri doğaseverlerle buluşturmak isteyen belediye ekipleri, ziyaretçilerin bölgeye ulaşabilmek için yeni bir yol açıyor.

Ordu'nun doğal güzellikleri için yeni güzergah!

İlçenin Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan kaya mezarları ve takım şelalelerine ziyaretçilerin rahatlıkla ulaşabilmeleri için yol yapılıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, sadece yaz mevsiminde yayla turizmi ile anılan ilçelerinin son yıllarda 12 aya yayıldığını söyledi. İlçedeki turizmin gelişmesi için sürekli gayret içinde olduklarının altını çizen Başkan Kaya, "Geçmiş yıllarda sadece yaz mevsiminde yayla turizm ile anılan ilçemiz son yıllarda yaptığımız ataklar ile 12 aya yayılmıştır. İlçemizdeki turizmin gelişmesi-yaygınlaşması için ilkeli ve planlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Gümüşdere Mahallemizde bulunan kaya mezarları ve takım şelalelinin olduğu bölgeye turizm rotasını hazırlıyoruz. Yol tamamlandığında zor bir coğrafyada bulunan kaya mezarlarına ve takım şelalelerine misafirlerimizin rahatlıkla ulaşabilecekleri bir güzergah olmuş olacak" dedi.

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İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Orduda bu gibi kaya mezarları oldukça bol görünmektedir özellikle yüz ölçüm bakımından en geniş alana sahip olan Mesudiye ilçesinde de bu gibi bir çok kaya mezarı bulunmaktadır gidip görülmesi gereken yerlerdir.
yapacagınız haber mı ya orası bizim fındık bahçesi saraycık belediyesinde bulunuyor orası asar kayası fındık bahçemiz var dibinde
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