Ordu Vali Yavuz'dan kritik koronavirüs açıklaması

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Kovid-19 salgınının Ordu'daki son durumu" konulu değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, salgınının görüldüğü andan itibaren büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan başta sağlık çalışanlarına, güvenlik personellerine ve diğer kamu görevlilerine teşekkür etti.

İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirler ile yurt dışından gelenlerin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kurallarına ve alınan tedbirlere riayet etmemesi nedeniyle son dönemde pozitif vakalara bir artış olduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"İlimize yurt içinden ve yurt dışından gelen şahısların sorumsuzca davranışları sebebiyle maalesef pozitif vakalarda artış görülmektedir. Buna ilaveten, havaların ısınmasıyla vatandaşlarımız, sokağa, caddelere, park, meydan ve sahillere akın ettiler. Bazı cadde ve sokaklarda ciddi insan kalabalıkları oluşturuluyor. Adeta salgının bittiği varsayımıyla hareket ediliyor. Yapmış olduğum denetimlerde bu durumu gözlemliyorum. Yaratılan bu sosyal hareketlilik, ilimizde pozitif vakalarda artışa neden olabilmektedir. "