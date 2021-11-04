Ordu Valiliğinin 'Miraç Akbulut' açıklamasına CHP'li vekilden sert tepki

Ordu'nun Korgan İlçesi Kaymakamı Miraç Akbulut, dün görevinden uzaklaştırıldı. Ordu Valiliği, Karabulut'un görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili "Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapmış olduğu konuşmadan dolayı görevinden alındığı" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. TBMM çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak, olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

Sözcü'den İsmail Akduman'un haberine göre Ordu Valiliğinin açıklamasıyla ilgili CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kaymakamın hangi tutum ve davranıştan görevden alındığının belirtilmemesine sert tepki gösterdi.

KAYMAKAM NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Atatürk ve Cumhuriyet’in ülkeye kazandırdıklarını hatırlatan Kaymakam Miraç Akbulut, sık sık Atatürk’ün adını anarak ülkeyi daha iyi yerlere getirmek için çok çalışılması gerektiğini, ilimden ve bilimden ayrılmamasını anlattı.

Akbulut, konuşmasında, “En değerli miras mürşit olarak bilimi ve aklı alıp yurdun daha da gelişmesi için bütün cihana hitap edecek bir şekilde durmadan çalışmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimi ile ‘Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar cumhuriyeti olamaz. En değerli, en doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır’ azarıyla yaklaşıp, her alanda göstermiş olduğumuz inkılapları geliştirerek medeni, çağdaş ve gelişmiş bir millet olmanın gayreti içerisinde bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

