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  4. Ordu Valisi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inanılmaz bir devrim gerçekleştiriyor"

Ordu Valisi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inanılmaz bir devrim gerçekleştiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 19:54 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ordu İl Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.Programda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, son yıllarda sosyal alanda büyük bir değişim yaşandığına dikkat çekti.

Ordu Valisi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inanılmaz bir devrim gerçekleştiriyor"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ordu İl Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.
Programda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, son yıllarda sosyal alanda büyük bir değişim yaşandığına dikkat çekti. Vali Yavuz, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inanılmaz bir devrim gerçekleştiriyor. Bu devrimin içinde yaşayanlar, yeterince hissedemez ve çoğu zaman da farkına varamazlar. Ancak, devrimler daha sonraki nesiller ve kuşaklar tarafından çok daha iyi anlaşılır ve takdir edilir. Türkiye’de, sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunmayan kimse kalmadı. Bu fevkalade önemli ve bugün Amerika dahil, Avrupa dahil hiç bir ülkenin tam anlamıyla başaramadığı bir şeydir” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmetlerindeki yoğunluğun ve talebin arttığına vurgu yapan Vali Yavuz, şöyle devam etti:
”Artık vatandaş hesap soruyor. Evvelden bu işin olmaz dediğinde vatandaş arkasını dönüp gidiyordu. Şimdi neden olmadığını soruyor, tartışıyor daha fazlasını istiyor. Türkiye, insani vasıflarını, özelliklerini daha fazla ortaya çıkartarak, daha fazla insanın yüzlerine gülerek, vatandaşın sorunlarını kendi sorunları gibi gören bir devlet anlayışıyla ancak yoluna devam edebilir. Yoksa bilimsel ve teknolojik gelişmeler bizi mutlu etmez, aksine mutsuzluk kaynağı olmaya başlar. Dünya hiç bir dönemde bu kadar zengin olmadı, dünya hiç bir dönemde paraya ya da imkana bu kadar sahip olmadı. Tüm bunlara rağmen insanlık tarihi boyunca hiç bu kadar da mutsuz olmadı. Dikkat ederseniz mutsuzluk giderek artan bir husus haline geldi. Demek ki, imkanlarımızla mutluluk her zaman örtüşen bir şeyler değil. Zaman zaman zenginlikler ya da daha çok imkan ve fırsatlar bizi mutsuz edebiliyor. Önemli olan insanları mutlu etmek. Eğer mutlu olabiliyorsak, mutlu edebiliyorsak, bizden zengini, bahtiyarı yok. O yüzden huzurun peşinde koşuyoruz, sevginin peşinde koşuyoruz.”

Ordu Valisi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, inanılmaz bir devrim gerçekleştiriyor

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