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Ordu'da arkadaşlarının yanında fenalaşan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

18 yaşındaki gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek

Ordu'nun Çamaş ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği gezide fenalaşan genç kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Taşoluk Mahallesi şelale mevkisinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Umut Çıtır (18), fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalede bulundukları genci Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çıtır, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Umut Çıtır'ın cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çamaş ordu Umut Çıtır

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