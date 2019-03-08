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Ordu'da cenazenin sit alanına defnedilmek istenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Altınordu ilçesinde sit koruma alanına defin yapmak isteyen vatandaş ile görevliler arasında gerginlik yaşandı - Defnedilen alandan geri çıkartılabileceğine ilişkin taraflar arasında imza atılmasının ardından cenaze toprağa verildi

Ordu'da, sit alanındaki mezarlığa defin yapmak isteyen vatandaşlar, tutanak karşılığında yakınlarını toprağa verdi.

Alınan bilgiye göre, dün Akara'da vefat eden Cemal Iğdız'ın cenazesi, yakınları tarafından Altınordu ilçesine getirildi.

Iğdız'ın yakınları, Eskipazar Mahallesi'nde sit koruma alanında bulunan mezarlığa defin yapmak istedi. Bunun üzerine jandarma ile belediye ekipleri, olay yerine geldi.

Vatandaşlar ile görevliler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, vatandaşlara yaptıklarının yasal olmadığını anlattı.

Cenaze sahipleri, yıllardır bu alana defin yaptıklarını gerekçe göstererek ısrarcı oldu.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, cenazenin defnedildiği alandan geri çıkartabileceğine ilişkin uyarısı üzerine taraflar arasında tebliğ imzalandı.

Cenaze, imzaların atılmasının ardından toprağa verildi.

- "Vakfın yeri olduğunu vatandaş bilsin"

Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, gazetecilere, söz konusu mezarlığın, daha önce mahallenin mezarlığı olduğunu söyledi.

Kendisinden önceki muhtar döneminde mezarlığın vakfa devredildiğini belirten Karaağaç, şöyle devam etti:

"Burası Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devredildi. Bundan bizim bilgimiz yoktu. Bu cenazenin burada kalması günah. Bir an önce buraya defnedilmesi lazım. Bundan sonrakileri söyleyelim, daha defnedilmesin ama 'bu cenazenin burada beklemesi günah' diyorum. Ankara'dan gelmiş bir cenaze. Ailesi burada, bu sefer koyulsun. Bundan sonra da burayı vakfın olduğuna dair vatandaş bilsin."

Karaağaç, vatandaşın konuyu bilmediği için buraya geldiğini belirterek, durumu da cenaze sahiplerine anlattığını söyledi.

Merhum Iğdız'ın akrabası Cemil Hancı ise vefat eden tüm yakınlarının buraya defnedildiğini anlatarak, "Şimdi tutanak imzaladık. Birkaç günlüğüne mevtayı defnettik, gerçi çıkartılmak kaydıyla. Büyüklerimin mezarları burada." dedi.

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