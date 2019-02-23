Ordu'da ev yangını

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi.

Akyazı Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde bulunan Yeliz Yavuz ile 13 yaşındaki kızı Ecem Yavuz'u dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen anne ile kız, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çocuk odasında çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

