Ordu'da heyelan

Ordu'nun Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde meydana gelen heyelanlarda fındık bahçeleri ile yollar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, kentte üç gündür devam eden yağışlar nedeniyle Ünye'nin Ortaköy Mahallesi ile Çaybaşı'nın Çay, Taşkesiği, Yenicuma ve Akbaba mahallelerinde heyelanlar yaşandı.

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede toprak kayması sonucu 3 mahallede yolların kapanarak ulaşımda kısa süreli soruna neden olduğunu, fındık bahçelerinin de zarar gördüğünü söyledi.

Kapanan yolların Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlenerek açıldığını belirten Semiz, "Şu an ulaşımı aksatacak bir sorunumuz yok. Çalışmaları yakından takip ederek vatandaşımızın güvenliğini sağlıyoruz." dedi.

Ünye'nin Ortaköy Mahallesi Muhtarı Nail Kaymak ise Kavak Köprü Başı Sokak'ta, İsa Kırtaz'a ait 2 dönüm arazide toprak kayması yaşandığını ifade etti.

Aşırı yağışlar sebebiyle kaymanın meydana geldiği bölgede elektrik direğinin yıkıldığını kaydeden Kaymak, şunları söyledi:

"YEDAŞ ekipleri gelerek elektriği geçici olarak bağladılar. Evlerde şu an sorun yok gibi görünüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi, inceleme yaptı. Toprak kayması yağışlarla birlikte durdu ama yetkililerin takipte olmasını istiyoruz."

