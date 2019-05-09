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Ordu'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yüksek kesimlerde aralıklarla süren kar yağışıyla yaylalar beyaza büründü

Ordu'da yüksek kesimlerde aralıklarla süren kar yağışıyla yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kabadüz ve Aybastı ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle Kabadüz'e bağlı Çambaşı ile Aybastı'ya bağlı Perşembe yaylaları beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, mayısta yağan karın oluşturduğu manzarayı, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıstaki kar yağışının sürpriz olduğunu belirterek, "Çambaşı Yaylası'nda aralıklarla yağan kar en çok besicileri zorladı." dedi.

Kaya, bölgede kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmadığını da kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı ordu yayla

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