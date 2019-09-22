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Ordu'da kaybolan gençten haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 00:41 | Son Güncelleme

Ordu'da kaybolan gençten haber alınamıyor

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Çağatay Yılmaz'dan üç gündür haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Darıcabaşı Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde ikamet eden Çağatay Yılmaz'ın perşembe günü öğle saatlerinde kaybolduğunu söyledi.

Durumu hem jandarma hem de polis ekiplerine bildirdiklerini anlatan Yılmaz, "Ekipler her yerde Çağatay'ı arıyor. Üç gündür aranıyor ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılamadı. Çiftçilikle uğraşan ailesi ise perişan halde. İnşallah sağ salim bulmayı ümit ediyoruz." dedi.

Yılmaz, liseyi yeni bitiren gencin, herhangi bir psikolojik sorununun da olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kaybolma Mesudiye ordu

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