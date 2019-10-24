Ordu'da şehitlerin isimlerinin yaşatıldığı meyve bahçesi ilgi görüyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde terör saldırılarında şehit olanların isimlerini yaşatmak adına oluşturulan "Şehitler Bahçesi" görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçenin Keş Mahallesi’nde çiftçi Yahya Karaoğlan, iki dönümlük alandaki fındıklarını sökerek yerine meyve ağaçları dikti.

Karaoğlan, daha sonra meyve ağaçlarının üzerine kaymakam, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı, öğretmen, siyasetçi, asker ve polis başta olmak üzere terör şehitlerinin bilgilerini ve fotoğrafını astı.

Çiftçi Karaoğlan, bahçenin üzerindeki evini de şehit ailelerinin kullanımına açtı.

Karaoğlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bahçeyi iki yıl önce oluşturmaya başladığını söyledi.

Vatan uğruna şehit düşen ve teröre kurban giden isimleri yaşatmak için böyle bir bahçe hazırladıklarını ifade eden Karaoğlan, "Şehitlerin isimleri genel itibarıyla üst geçitlere, köprülere veriliyor. Bir gün eşim ile birlikte şehitlerimiz için ne yapabiliriz diye düşünürken bu fikir aklımıza geldi. Şehitlerimizin yaşaması için bu bahçeyi oluşturduk." dedi.