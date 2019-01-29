Ordu’da silahlı kavga: 3 yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Z. isimli şahıs ile kardeş oldukları öğrenilen G.Y., H.Y. ve S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu V.Z., tabanca ile 3 kardeşe ateş açtı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan kardeşler, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan G.Y., daha sonra Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şüpheli V.Z. polis ekiplerine teslim olurken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.
Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum