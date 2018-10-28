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Ordu'da sporcular Cumhuriyet için koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe 20 ilden yaklaşık 250 sporcu katıldı

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'nda 20 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla "Cumhuriyet Yol Koşusu" yapıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyonunda "Cumhuriyet Yol Koşusu", Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı Ulugöl'de düzenlendi.

Halk koşusunun da düzenlendiği organizasyonda 20 ilden gelen yaklaşık 250 sporcu yarıştı.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy Kaymakamlığı ve Gölköy Belediyesinin de destek verdiği etkinlikte 3 bin ve 5 bin metre kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok anlamlı bir etkinlikle buluştuklarını söyledi.

Cumhuriyet'in, Atatürk'ün emanet ettiği en büyük eser olduğunu hatırlatan Genç, centilmence geçen ve tamamlanan koşuya katılan sporcular ve vatandaşlara teşekkür etti.

Ordu’nun eşsiz manzarasına sahip Ulugöl'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Genç, bundan sonraki yıllarda da bu tür etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programa, Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Gölköy Belediye Başkanı Necdet Özdemir, Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ile çok sayıda davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Yol Koşusu ordu tabiat parkı Ulugöl

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