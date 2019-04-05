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Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 23:55 | Son Güncelleme

Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki 52 AY 047 plakalı otomobil, Güzelyalı Mahallesi'nde aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 52 BC 318 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki çöp konteynerine de vuran otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü Y.Y. ile aynı araçta bulunan O.B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası bölgedeki sokak lambaları bir süre çalışmazken, hasar gören araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu ordu trafik kazası

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