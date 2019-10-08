HABER

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

1 kilo 246 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ve Gürgentepe ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişiyi fiziki ve teknik takibe aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 246 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecekGezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek
Yaşlılara özel ekmekYaşlılara özel ekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 gözaltı operasyon ordu uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Irak ve Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı

Irak ve Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı

Deprem sonrası Avcılar için imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

Deprem sonrası harekete geçildi! Avcılar için yeni gelişme

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

'Yenikapı'da şov yaptınız' diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

"Yenikapı'da şov yaptınız" diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.