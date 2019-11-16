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Ordu'da yaralı karaca tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

Ordu'da yaralı karaca tedavi altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı bulunan karaca, tedavi altına alındı.

Nurettin Mahallesi'nin muhtarı Erol Okuyan, fındık bahçesinde yaralı halde karaca buldu.

Okuyan, karacayı kendi aracıyla Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne götürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karacanın ön ayaklarından yaralı olduğu belirlendi.

Yürüyemeyen 3 yaşlarındaki dişi karaca, ekiplerce koruma altına alındı.

Karacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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