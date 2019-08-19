HABER

Ordu'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

Ordu'daki cinayet

Ordu'da birlikte yaşadığı kişiyi vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde, Muzaffer Önkol'u tabancayla öldürdükten sonra jandarma ekiplerine teslim olan Safiye Balek'in işlemleri tamamlandı.

Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen Balek, Aybastı Adliyesine sevk edildi.

Önkol'un dini nikahlı eşi olduğu belirtilen zanlı mahkemece tutuklandı.

Dün yaşanan olayda Balek, Önkol'u tabancayla vurduktan sonra jandarma ekiplerine teslim olmuştu. Başından ağır yaralanan Önkol ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

PARTNERBin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...Bin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...
Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (9)Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (9)
Tekir kedinin gözleri farklı renkteki beyaz yavrusu şaşırttıTekir kedinin gözleri farklı renkteki beyaz yavrusu şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye cinayet ordu tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Selin 4 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

Maganda dehşeti! Küçük Selin'den acı haber

Avcının aradığı geyik nerede?

Avcının aradığı geyik nerede?

2019 güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları (Ziraat, HalkBank, VakıfBank, İş Bankası)

İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları güncellendi!

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

Bir ilde büyük denetim! Belediye Başkanı duyurdu

Kemalpaşa Belediye Başkanı'na sosyal medyadan çığ gibi tepki! Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika! PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

PKK'ya 'Kıran Operasyonu': 129 tim harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.