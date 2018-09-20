Ordu'daki FETÖ/PDY davaları

Ordu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski albayın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Kütahya'da tutuklu bulunan eski albay Y.Ö. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.
Duruşmada, sözde "ordu sıkıyönetim komutanı" olduğu belirlenen Y.Ö. hakkındaki tanık beyanı dinlendi.
Sanık Y.Ö, örgüt üyesi olmadığını ve yapıyla herhangi bir bağlantısı bulunmadığını ileri sürerek, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
- İki sanık hapis cezasına çarptırıldı
Aynı soruşturma kapsamında farklı dosyalarda tutuksuz yargılanan beş sanıktan ikisi hapis cezası alırken üçü beraat etti.
Sanık H.B, yapı içerisinde bulunmaktan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Sanıklar Y.P, S.B, Ş.G. ve M.Ö. de önceki savunmalarını yineleyerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar H.B. ile Ş.G'ye 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Heyet, Y.P, S.B. ve M.Ö'nün ise beraatini kararlaştırdı.
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