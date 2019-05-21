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Ordu'daki heyelanda can kaybını risk azaltma çalışmaları önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

Ordu'da heyelan meydana gelen bölgede, AFAD tarafından 2015'ten bu yana belli aralıklarla kontroller yapıldığı ve riskli oldukları tespit edilen binaların boşaltılmasıyla can kayıplarının önlendiği bildirildi - Bugüne kadar 61 bina, 2 cami, bir cami lojmanı ve 11 ahırın güvenli bir alana nakline karar verilen bölgeden vatandaşların tahliyesi sürüyor - AFAD tarafından bölgedeki vatandaşlara 214 bin 500 lira yardım yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Ordu'da heyelan meydana gelen bölgede, 2015'ten bu yana belli aralıklarla kontroller yapıldığı ve riskli oldukları tespit edilen binaların boşaltılmasıyla can kayıplarının önlendiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 29 evin heyelan riski nedeniyle şubat ayında boşaltılmasıyla başlayan sürece ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, AFAD ekipleri, söz konusu bölgede ilk çalışmasını, 28 Nisan 2015'te gerçekleştirdi. Yapılan etüt sonucunda o gün itibarıyla konutların bölgedeki heyelan olaylarından etkilenmediği belirlendi ancak izlenmenin sürdürülmesine karar verildi.

Alanda 14 Mart 2018'de yapılan ikinci incelemede, konutlarda 2015 yılından farklı bir durum olmadığı belirlenerek kontrol etütlerine devam edilmesi kararlaştırıldı.

- Risk azaltma hayat kurtardı

15 Şubat 2019'daki etüt çalışmasında ise heyelandan etkilenen ve etkilenmesi muhtemel olan 20 binanın (29 konut) acil nakline karar verildi.

Risk azaltma çalışmaları kapsamında boşaltılan evlerin olduğu bölgede toprak kayması bugüne kadar devam etti.

Evlerden 15'i toprak kayması sonucu 15-16 Mayıs'ta yıkılırken diğer yapılar da ağır hasar gördü.

AFAD ekiplerinin 15 Şubat'ta yaptığı gözlemsel incelemede, riskli binaların tespit edilmesi ve boşaltılması sonucu can kayıpları önlenmiş oldu.

- Vatandaşların tahliyesi sürüyor

Bugüne kadar toplamda 61 bina (80 konut), 2 cami, bir cami lojmanı ve 11 ahırın güvenli bir alana nakline karar verildi. Sağlık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların halen tahliye işlemleri sürüyor.

AFAD tarafından bölgedeki vatandaşlara bugüne kadar 214 bin 500 lira yardım yapıldı.

AFAD ekipleri, Sağlık Mahallesi'ndeki heyelan hareketliğini takip etmeyi sürdürüyor.

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AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aybastı heyelan ordu Sağlık Mahallesi

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