Ordu'daki heyelanda can kaybını risk azaltma çalışmaları önledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Ordu'da heyelan meydana gelen bölgede, 2015'ten bu yana belli aralıklarla kontroller yapıldığı ve riskli oldukları tespit edilen binaların boşaltılmasıyla can kayıplarının önlendiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde 29 evin heyelan riski nedeniyle şubat ayında boşaltılmasıyla başlayan sürece ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, AFAD ekipleri, söz konusu bölgede ilk çalışmasını, 28 Nisan 2015'te gerçekleştirdi. Yapılan etüt sonucunda o gün itibarıyla konutların bölgedeki heyelan olaylarından etkilenmediği belirlendi ancak izlenmenin sürdürülmesine karar verildi.

Alanda 14 Mart 2018'de yapılan ikinci incelemede, konutlarda 2015 yılından farklı bir durum olmadığı belirlenerek kontrol etütlerine devam edilmesi kararlaştırıldı.

- Risk azaltma hayat kurtardı

15 Şubat 2019'daki etüt çalışmasında ise heyelandan etkilenen ve etkilenmesi muhtemel olan 20 binanın (29 konut) acil nakline karar verildi.